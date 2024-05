Dzień dziecka w Katowicach! We lecim na Centrum Kato. Move the Groove. Zabawa do białego rana! Kinga Jamrocha

Linie lotnicze We Lecim wracają pod Spodek z okazji dnia dziecka! Tym razem połączą siły z kolektywem Move The Groove, czyli specjalistami do spraw house’u i zagrają w prezencie dla wszystkich dużych dzieci! Już w najbliższą sobotę zapraszmy na imprezę w Centrum Kato - Tarasy spodka.