Dzielnicowi radni chcą ścieżki rowerowej na ul. Mickiewicza w Katowicach. Władze miasta nie mają jej w planach

Ul. Mickiewicza zostanie przebudowana

Władze Katowic od dłuższego czasu przymierzają się do przebudowy ul. Mickiewicza. Jako pierwszy ma zostać zmodernizowany odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Dąbrówki. Powstanie także łącznik z ul. Grundmanna, na co kilka tygodni temu miasto pozyskało środki w ramach Polskiego Ładu.

Miasto zamierza przebudować część ulicy i przedłużyć ją, również we współpracy z inwestorem prywatnym, który na działce znajdującej się przy ul. Sobieskiego, Mickiewicza i Dąbrówki, buduje kompleks biurowo-mieszkaniowy. W ramach inwestycji nie przewidziano budowy drogi rowerowej.

- Na planowanym do przebudowy odcinku ul. Mickiewicza ruch rowerowy będzie dopuszczony na zasadach ogólnych. Co istotne, rejon ten jest objęty strefą Tempo 30, której głównym celem jest ochrona pieszych i rowerzystów - tłumaczy Ewa Lipka, rzeczniczka prasowa urzędu miasta w Katowicach.

Dzielnicowi radni chcą drogi rowerowej