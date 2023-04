Dzieci z rozszczepem warg i podniebienia mają szansę na lepsze życie dzięki Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Po tygodniu Miłosz zaczął już korzystać z płytki. Nie jest ona zamontowana "na stałe", dlatego korzystające z niej dzieci muszą zakładać rękawiczki, aby jej nie wyjęły. Dzięki płytce Miłosz zacząć normalnie jeść, a trzy dni później mógł już pojechać z rodzicami do domu. Przyrząd pomógł dziecku również przygotować się do operacji zszycia wargi, która odbyła się 14 marca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

- To był ciężki okres, chyba jak dla każdej matki, ale jestem bardzo zadowolona. Widzę to po nim, że po operacji, jest całkiem innym dzieckiem, bardzo radosnym i pogodnym - mówi mama Miłosza. - Przede wszystkim zmieniła się jego buźka. Inaczej też odbierają go ludzie. Wcześniej gdy mówiłam, że ma rozszczep, to rozmowa się urywała, a teraz jak się dobrze nie przyjrzą, to nawet nie wiedzą, że jest po operacji - dodaje.