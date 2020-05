Dzidka świętuje roczek! To najmniejszy wcześniak urodzony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

- Dzięki Wam Dzidka żyje! Dzięki Wam przetrwaliśmy 163 dni życia szpitalnego! Dzięki Wam jej uśmiech budzi nas każdego poranka! A dzisiaj, pomimo wszystko Zdzisława kończy rok. Oddział Położnictwa i Perinatologii oraz Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka dla nas zdał egzamin celująco!!! Dlatego warto wybrać to miejsce i zaufać ludziom, którzy tam każdego dnia walczą o życie swoich pacjentów! Jedyne co możemy powiedzieć to DZIĘKUJEMY - napisali rodzice tej ślicznej i odważnej dziewczynki, która po urodzeniu ważyła zaledwie 500 g. Ale zobaczcie, jaka z niej wyrosła piękność!

- Dzięki Wam Dzidka żyje! Dzięki Wam przetrwaliśmy 163 dni życia szpitalnego!

My przyłączamy się do życzeń! Zdzisiu, jesteś wielka! W województwie śląskim rodzi się wcześniaków najwięcej w kraju. Ok. trzech tysięcy rocznie. Dzieci przedwcześnie urodzone to te, które pojawiają się na świecie przed terminem, czyli przed 37. tygodniem ciąży. Są nawet 22-24-tygodniowe. Niektóre ważą mniej niż kilogram. Tak jak Zdzisia. Lekarze walczą nie tylko o ich życie, ale przede wszystkim o to, by po wyjściu ze szpitala rozwijały się bez problemów.

W GCZM rodzice wcześniaków mogą liczyć na wielospecjalistyczną pomoc, w tym psychologiczną. Okazuje się, że to bardzo ważne dla rodziców. Rodzice często czują się winni za to, że ich dziecko urodziło się przed planowanym terminem. A wcześniactwo to nie choroba, to zjawisko społeczno-medyczne, którego nie da się przewidzieć i któremu często nie sposób zapobiec.