Dwie nowe restauracje w Starym Dworcu ZDJĘCIA Zabytkowy kompleks zyskuje najemców i blask

Kolejne dwie restauracje w Starym Dworcu w Katowicach

Stary Dworzec, czyli zabytkowy kompleks w centrum Katowic powoli odzyskuje blask. Remonty obejmują segmenty należące do katowickiej firmy Opal. Trzy budynki od strony ulicy Mariackiej (w tym słynna hala zegarowa) już odnowiono. We wszystkich przebudowano wnętrza, odnowiono elewację, położono nowe dachy oraz wstawiono nowe okna. To w tych budynkach od ubiegłego roku przybywa lokatorów. Część przestrzeni przeznaczono na biura, część na gastronomię.

Jako pierwszy w Starym Dworcu otwarty został Pasibus – dwupoziomowy lokal, który specjalizuje się w burgerach. Niedługo potem w narożnej kamienicy u zbiegu Dworcowej i Tylnej Mariackiej otwarto bar sushi – Mijuba. Oba lokale latem 2019 roku wystawiły też ogródki na Dworcowej.

Do obu niebawem dołączą kolejne dwa. Tatarownia i restauracja Taj Katowice. Oba będą w pobliżu hali zegarowej, w której działa placówka banku PKO.