Dwie gorące premiery od piątku w kinach Helios

„Barbie” - pierwszy film w aktorskiej wersji stworzony po ponad 40 animacjach, to komedia oparta na kultowych lalkach firmy Mattel. Mimo że szczegóły fabuły wciąż pozostają zagadką, wiadomo, że tytuł utrzymany jest w satyrycznej konwencji, a opowiadać będzie o przygodach słynnej lalki po wyrzuceniu z Barbielandu – bohaterka grana przez Margot Robbie okaże się niewystarczająco idealna, by mieszkać w tej baśniowej krainie. Wraz z wiernym Kenem będzie więc musiała poradzić sobie w prawdziwym świecie.

Helios zaprasza także na kino familijne! Animacja „Między nami żywiołami” Disneya i Pixara to pełnometrażowy film opowiadający o Mieście Żywiołów, gdzie obok siebie mieszkają przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Iskra - twarda, wygadana i wybuchowa dziewczyna - zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem… Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie!

Kolejną propozycją dla rodzin jest „MAVKA i Strażnicy Lasu”. Wróżka Mavka i muzykant Łukasz stają się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwita jak czarodziejski kwiat. Sielankę burzy próżna i chciwa księżniczka, która postanawia wykraść źródło życia strzeżone przez Mavkę. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu…

Najmłodszych widzów ucieszą również seanse animacji „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film". Kiedy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nastolatka przemieniona w superbohaterkę – Biedronkę. Dziewczyna łączy siły z charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości – Czarnym Kotem. Kiedy sekrety Biedronki i Czarnego Kota połączą się, a serca zaczną bić jednym rytmem, niezwykły duet zjednoczy się, by pokonać Władcę Ciem i ocalić miasto.