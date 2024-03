Duża impreza SINGLI na Śląsku, czyli NOC FLIRTU w Katowicach - ZDJĘCIA! Piękne dziewczyny i przystojni panowie balowali w Energy 2000

KLIKNIJ TUTAJ , by zobaczyć zdjęcia z tej imprezy.

Tak bawią się single w woj. śląskim!

Imprezowicze ze specjalnymi odznaczeniami

Na naszej imprezie będziecie mogli założyć opaski w 3 różnych kolorach! Dla singielek i singli mamy opaski koloru zielonego, dla zajętych koloru czerwonego i zupełnie nowy kolor ŻÓŁTY z hasłem: "SZALEJ I NIE PYTAJ CO DALEJ" - informowali organizatorzy

W klubie Energy 2000 czeka na Was największy w Polsce dancefloor oraz 3 zróżnicowane muzycznie i klimatycznie sale. Energy2000 to nie tylko muzyka, bezpieczeństwo oraz doskonały design czy wystrój to także moc doskonałych efektów świetlnych oraz technologii dających ogromne możliwości pokazowe.

