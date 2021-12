Druga edycja projektu ,,Otwórz się na pomoc”. Zwracamy uwagę na problem z alkoholem wśród młodzieży

Podczas poprzedniej edycji projektu ,,Otwórz się na pomoc” zwracaliśmy uwagę na uzależnienie młodzieży od gier komputerowych. W jej ramach zrealizowaliśmy kilkadziesiąt filmów interaktywnych, które zostały odtworzone przez setki tysięcy czytelników. Ponadto wydaliśmy 100 tys. egzemplarzy dodatku drukowanego, a w akcji udział wzięło niespełna 300 gmin.

Druga edycja projektu, z którą ruszamy od nowego roku, ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przygotowaliśmy projekt iDOC, którym jest grywalny, interaktywny film. Opiera się na nieliniowej narracji, immersji i interakcji. Jest to stworzona przez nas opowieść, w której od użytkownika wymagana jest akcja. To właśnie od waszych decyzji zależeć będzie jak potoczy się historia.

Bohaterem interaktywnego filmu będzie Bartek, świeżo upieczony osiemnastolatek, który wspólnie ze znajomymi imprezuje na obrzeżach miasta. Chłopak stanie przed kilkoma, z pozoru błahymi, wyborami. Mocny czy słaby alkohol? Impreza do rana czy powrót do domu? Każda z tych decyzji będzie miała swoje konsekwencje. Bartkowi towarzyszą znajomi. Kumpel Konrad, który boryka się z bagażem doświadczeń rodziny alkoholowej oraz Ania, której rodzice mają luźne podejście do alkoholu i dojrzewania córki. Jak towarzystwo wpłynie na Bartka? Jak się zachowa? O jego losach zadecydujecie Wy.