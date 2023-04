Droga Krzyżowa w Katowicach. Wierni spotkają się pod kopalnią Wujek i przejdą pod katedrę

Droga Krzyżowa w Katowicach

Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 19.00 przy krzyżu obok kopalni „Wujek”. Następnie uczestnicy przejdą ulicami: Wincentego Pola, Mikołowską do Parku Kościuszki, Św. Barbary, Poniatowskiego, Głowackiego, Jordana, Kilińskiego, Kopernika do Placu Karola Miarki, a następnie ul. Jagiellońską, Królowej Jadwigi i Powstańców do katedry.

- Zachęcamy mieszkańców stolicy Górnego Śląska i okolicznych miast do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które z jednej strony jest naszym publicznym wyznaniem wiary i potwierdzeniem przynależności do Chrystusa, ale pomaga nam także w dobrym przygotowaniu do obchodów wielkiego tygodnia, który rozpoczyna się wraz z niedzielą palmową - mówi ks. Tomasz Wojtal, rzecznik Archidiecezji Katowickiej.

Po zakończonym nabożeństwie Drogi Krzyżowej wierni w katedrze będą mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.