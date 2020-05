Dolinka Murckowska w Katowicach - tam można uciec od zgiełku i tłumów [ZDJĘCIA]

Dolinka Murckowska to miejsce, gdzie mogą spędzić czas spacerowicze, biegacze i rowerzyści korzystający z uroków Lasu Murckowskiego. W sobotę 16.06.2020 r. pogoda sprzyjała, aby odwiedzić Dolinkę Murckowską. Nie brakowało osób na rowerach, które zrobiły sobie tam przystanek w czasie jazdy po leśnych trasach. Zobacz ZDJĘCIA. Może ktoś z Was pamięta to miejsce, gdy było tam kąpielisko?