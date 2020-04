Dolina Trzech Stawów w Katowicach po miesiącu izolacji. Spacer, rower, rolki. Ludzie wrócili do Doliny po miesiącu

Pod czujnym okiem policji pierwsi odważni wybrali się w poniedziałek do parku. Tak wygląda Dolina Trzech Stawów 20 kwietnia koło południa, w pierwszym dniu luzowania obostrzeń. Od poniedziałku można spacerować, biegać, jeździć na rowerze w parku, iść do lasu. Oto jak wykorzystali tę możliwość mieszkańcy Katowic. Ludzi nie było tu przez miesiąc.

Jak piękna jest wiosną Dolina Trzech Stawów, nie trzeba przypominać. W kwietniu 2020 mało kto jednak miał okazję zobaczyć kwitnące wiśnie, narcyzy, forsycje, zielone trawniki. Nie było nam wolno tu chodzić od końca marca. Miesiąc później, w poniedziałek 20 kwietnia 2020 po raz pierwszy mogliśmy znów wejść do parków i lasów. Rząd zluzował obostrzenia i od 20.04 można przemieszczać się w celach rekreacyjnych; biegać i jeździć na rowerze, jeśli, jak to określa minister zdrowia Łukasz Szumowski, od tego zależy nasza kondycja psychiczna. To pierwszy etap tzw. luzowania obostrzeń, wprowadzonych, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. ZOBACZ W GALERII ZDJĘCIA Z DOLINY

Pierwsi spacerowicze pojawili się w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach w poniedziałek rano. Większość w maseczkach, choć kilka osób nonszalancko miało je pod brodą, gdy np. siedzieli na ławce. Maseczki miała również większość wędkarzy. Niemal wszyscy rowerzyści i dzieci. O ile 20 kwietnia rano w Dolinie spotkać było można pojedyncze osoby na samotnym spacerze lub np. matki z dziećmi w wózkach i właścicieli psów z czworonogami, o tyle już koło południa tłok był większy: ludzie jeździli na rolkach, rowerach, spacerowali, ćwiczyli. Nie był to taki tłok, jak zazwyczaj bywa w Dolinie w słoneczny wiosenny dzień, ale - spory. Po południu ludzi zaś będzie tu pewnie jeszcze więcej.

Bariery przy parkingach zlikwidowano, więc można wjechać tu i zaparkować auto. Ale place zabaw nadal są nieczynne i oklejone taśmą. Główną aleją sunął 20.04 radiowóz, a policjanci obserwowali, co się dzieje. Potem zaparkowali na górnym parkingu i stamtąd sprawdzali, czy spacerowicze mają maseczki zachowują bezpieczną odległość.

Przypomnijmy, co oznacza zniesienie zakazu wejścia do lasu, parku. Do 19 kwietnia obowiązywał zakaz przemieszczania się z wyjątkiem dojazdu do i z pracy lub wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego oraz sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego. Natomiast od 20 kwietnia dozwolone jest przemieszczanie się także w innych celach, w tym rekreacyjnych.

Można więc od poniedziałku 20 kwietnia: spacerować

biegać

jeździć na rowerze Jak wyjaśniała na naszych łamach mecenas Katarzyna Legień z Katowic możemy to robić bez konieczności wykazywania związku takiej aktywności z tzw. potrzebami naszego codziennego życia. Od 20 kwietnia można korzystać z terenów zieleni pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością, w szczególności: parków,

zieleńców,

promenad,

bulwarów,

ogrodów botanicznych,

jordanowskich

zabytkowych

plaż.