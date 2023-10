Dni otwarte na ASP w Katowicach za nami. Były wykłady, warsztaty, wystawy i niezwykły audiowizualny performance na koniec!

"TRANSCRIPT" było jednym z wielu wydarzeń, które wpisuje się w szeroki zakres działań kulturalnych i artystycznych realizowanych i wspieranych przez Fundację Soundscape. Ten niezwykły performance stanowi krytyczny komentarz do sposobu, w jaki ludzie starają się opisać złożone zjawiska przy użyciu matematyki i parametryzacji. Obraz i dźwięk są całkowicie sztucznie generowane, bez użycia nagrań, co dodaje pracy głębszego wymiaru artystycznego.

Tegoroczne Dni Otwarte na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyły się w dniach 18-19 października br. i były znakomitą okazją do poznania przestrzeni, infrastruktury, a także możliwości, jakie codziennie oferuje uczelnia. Była to również okazja do spędzenia czasu w gronie wspólnoty akademickiej i podzielenia się swoja pasją i kreatywnością. Nie zabrakło inspirujących wykładów, warsztatów oraz wystaw. W tym roku ogromną popularnością cieszyło się audiowizualne wydarzenie "TRANSCRIPT" przygotowane przez Jakuba Stelmacha, które stanowiło doskonałe zwieńczenie tych dni, dostarczając widzom unikalnych wrażeń artystycznych i refleksji nad relacją między naturą a matematyką.

- Pokaz 'TRANSCRIPT' był absolutnie niesamowity. To niezwykłe połączenie dźwięku i obrazu, które zmusiło mnie do refleksji nad naszymi próbami zrozumienia świata. Jakub Stelmach stworzył coś zupełnie wyjątkowego, i jestem wdzięczna, że miałam okazję być częścią tego wydarzenia – mówi Martyna, która przyjechała na pokaz z Zabrza.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.