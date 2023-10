Dni Otwarte ASP w Katowicach. Audiowizualny performance na ekran, dwa projektory oraz dźwięk już jutro!

TRANSCRIPT na ASP w Katowicach

"TRANSCRIPT" to niezwykły performance, w który stanowi krytyczny komentarz do sposobu, w jaki ludzie starają się opisać złożone zjawiska przy użyciu matematyki i parametryzacji. Obraz i dźwięk w "TRANSCRIPT" są całkowicie sztucznie generowane, bez użycia nagrań, co dodaje pracy głębszego wymiaru artystycznego.

Zderzenie między złożonością i niuansami natury, a uproszczoną matematyką jest centralnym tematem tego wyjątkowego performance. "TRANSCRIPT" stwarza unikalną okazję, aby zastanowić się nad naszymi próbami opisania świata przy użyciu narzędzi, które czasem okazują się niewystarczające. Praca stanowi również komentarz do nieudolnego sposobu replikowania i ingerowania człowieka w rzeczywistość.

– W "TRANSCRIPT" Jakub Stelmach posuwa się do kreowania sztucznych reprezentacji rzeczywistości, parametryzując zarówno dźwięk, jak i obraz. To śmiałe przedsięwzięcie, w którym artysta unika użycia tradycyjnych nagrań, zamiast tego tworząc syntetyczne doznania. Praca staje się wizualnym poematem, który skłania do refleksji nad tym, jak interpretujemy i integrujemy różnorodne aspekty naszego otoczenia. Otwarcie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab na młodych twórców jest dla nas niezwykle istotne, umożliwiamy im eksplorację własnego głosu artystycznego, rozwijanie umiejętności oraz budowanie pewności siebie, tworząc przestrzeń do kreatywnego rozwoju i wymiany doświadczeń – mówi Matylda Badera, kuratorka fundacji Soundscape.