Czy powstanie Polski Węgiel, wielka monopolistyczna struktura w górnictwie? Takie plany ma PiS

Dotarliśmy do nieoficjalnych planów PiS, które chce stworzyć wielką monopolistyczną strukturę Polski Węgiel i włączyć do niej Polską Grupę Górniczą, JSW, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. - To byłoby jak pudrowanie trupa - ocenia szef śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz.

Sytuacja polskiego górnictwa jest tragiczna. - To ciężko chory pacjent - ocenia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "S". Symbolem nieudolnych rządów PiS w branży dla posła PO Krzysztofa Gadowskiego jest sytuacja, w której z jednej strony górnicy prowadzą negocjacje płacowe, a z drugiej do Portu Północnego wpływa wielki statek z węglem, gdy na zwałach leży ponad 5 mln ton polskiego kruszca. - W 2019 roku z zagranicy sprowadziliśmy aż 14 mln ton węgla, rok wcześniej 19 mln ton. Wciąż pompujemy w branżę miliardy- na restrukturyzację poszło kilkanaście mld zł., a górnictwo coraz bardziej się pogrąża w chaosie i zmierza na dno. Nie jest to wina górników tylko rządu PiS i wielu nieudolnych prezesów - mówi poseł Gadowski. Teraz ratunkiem dla górnictwa ma być monopolizacja. W ramach wielkiej struktury Polskiego Węgla miałyby się znaleźć spółki, które radzą sobie finansowo jak JSW, czy Węglokoks Kraj oraz te, które ledwo przędą, albo są wręcz bankrutami jak PGG ., czy Tauron Wydobycie. - Takie plany pojawiają się od czasu do czasu. Dla PiS dziś to może być konieczność, by ratować zadłużonych. Generalnie wszystko idzie w kierunku ustalenia urzędowej cen węgla, narzucenia jej elektrowniom oraz podwyżki cen energii, które i tak już odczuwamy. Za tę nieudolność PiS zapłacą Polacy - wyjaśnia poseł Gadowski. Także Kolorz jest przeciwnikiem takich strukturalnych zmian. - To przelewanie pustego w próżne. Niszczenie dobrych kosztem gorszych - wyjaśnia. Poseł PiS Grzegorz Matusiak: - Oficjalnie nic nie słyszałem, ale szukamy różnych sposobów, by uratować PGG. Potrzebne są wolne środki, ale też dobra wola załogi. W Tauron Wydobycie była zgoda na obniżkę płac. Wszyscy zgadzają się, że bezkrólewie w branży - po odwołaniu Adama Gawędy jako pełnomocnika rządu ds. górnictwa, rządzi wicepremier Jacek Sasin. - Jak widać, nie tylko z górnictwem sobie nie radzi - komentuje Kolorz. Według posła Matusiaka to stan przejściowy. - Gdy uporamy się z pandemią zajmiemy się tą sprawą. Dziś personalia są drugorzędne, choć ważne - dodaje poseł Matusiak.