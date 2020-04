Czy parafie zaczną bankrutować przez koronawirusa? Mniej wiernych, to mniej pieniędzy w kościołach

- Moja parafia odczuwa to tym dotkliwiej, że jest jedną z najmniejszych, a poważnym wydatkiem naszego budżetu jest comiesięczna spłata raty kredytu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętego na termomodernizację. Proszę mi wybaczyć tę śmiałość, że pozwalam sobie na odwagę, żeby poprosić o wsparcie mojej parafii. Każda ofiara przekazana na konto naszej parafii będzie nam nieocenioną pomocą - to apel jednego ze znanych śląskich księży ks. Piotra Brząkalika, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach.

Choć już w mszach świętych może uczestniczyć więcej osób niż na początku epidemii, to nie oznacza nagłego wzrostu wpłat na tacę, zwłaszcza że wiele osób straciło pracę lub część zarobków, a niezawodni w takich sytuacjach emeryci chronią się w domach, wysłuchując mszy w radiu lub telewizji.

Warto dodać, że zwykle w mszach świętych niedzielnych w skali kraju uczestniczy ponad 10 mln wiernych. Jak policzono, w kościołach 15 marca było ich niewiele ponad 1,5 mln. Ofiary wrzucane na tacę spadły drastycznie. Średnio na parafię z 2 tys. do... 200 zł i mniej (dane za Katolicką Agencją Informacyjną). Tymczasem koszt utrzymania parafii w mieście wynosi, co równie obliczyła KAI - od 400 tys. do pół miliona, ale badania przeprowadzano sześć lat temu i koszty te niewątpliwie wzrosły. Na wsiach koszt ten jest 3-4 razy mniejszy.