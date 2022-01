Czarująca studniówka 2022 w Katowicach. Tak bawili się maturzyści XIV LO im. mjr H. Sucharskiego. Zobacz ZDJĘCIA z tego wyjątkowego wieczoru PC

Wyjątkowa STUDNIÓWKA 2022 w Katowicach. Ach co to był za bal, co to był za wieczór! W czwartek 13 stycznia 2022 odbyła się studniówka maturzystów XIV LO im. mjr H. Sucharskiego w Katowicach. Licealiści bawili się podczas balu maturalnego w Białym Domu w Paniówkach. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia.