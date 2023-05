Cyklon Dawid nadciąga nad woj. śląskie! Niebezpieczne burze, ulewne deszcze i grad. Jest ostrzeżenie IMGW! 23.05.2023

Cyklon Dawid nadciąga nad woj. śląskie! Przyniesie burze, ulewne deszcze i grad

IMGW wydało ostrzeżenie dla całego woj. śląskiego - Burze z gradem, pierwszego stopnia!

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek 23 maja, od godz. 15:00 do 21:00.

Pomimo burz, nie pożegnamy się z wyższymi temperaturami. "Front będzie wypychał cieplejsze powietrze z zachodu bardziej na wschód. We wtorek na wschodzie będzie cieplej do 25, a na zachodzie więcej chmur i deszcz to maksymalne wartości na termometrach to 19 do 21-23 stopni" - informuje w rozmowie z PAP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.