Coraz więcej pacjentów z oparzeniami trafia do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze apelują do rodziców

Wystarczy chwila nieuwagi

Co roku w sezonie jesienno-zimowym więcej dzieci z oparzeniami trafia do katowickiego szpitala.

- To okres, kiedy rodziny więcej czasu spędzają w domu, więcej też pije się gorących napojów. To również czas palenia w piecach czy kominkach. W grudniu częściej do naszego szpitala trafiają też dzieci, które zostały porażone prądem ze źle zabezpieczonych gniazdek elektrycznych czy przewodów choinkowych - mówi dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w GCZD.