Co z wielopoziomowymi parkingami na Tylnej Mariackiej? Na ulicy nic się nie dzieje. Nie ma nawet pozwolenia na budowę

- Zaparkowanie samochodu odbywa się przez umieszczenie go na dolnej palecie parkingu, która wprowadzona w ruch przenosi pojazd na wyższe poziomy i jednocześnie zwalnia miejsce dla kolejnego samochodu – to fragment opisu działania mechanizmu. Łącznie po przebudowie na Tylnej Mariackiej ma być 255 miejsc postojowych, w tym 15 naziemnych.

Budowa wielopoziomowego parkingu na Tylnej Mariackiej w Katowicach ma kosztować 19,7 mln zł. Wykonawcą jest firma Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. Projekt zakłada, że będzie to parking typu smart po południowej stronie Tylnej, czyli od strony nasypu kolejowego i będzie się składał z 20 modułów, z których każdy pomieści po 12 samochodów. Całość ma być konstrukcją stalową, zadaszoną, składającą się z palet nośnych i działającą automatycznie.

Generalnie miasto zamierzało wydać na realizację inwestycji decyzję o warunkach zabudowy, a potem pozwolenie. Tyle że w sprawie najpierw pojawiły się uwagi do postępowania administracyjnego, następnie skargi. I tak temat trafił zarówno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Okazało się, że zamiast „wuzetki”, potrzeba decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopiero potem można składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Realizację parkingów zaplanowano równolegle do przebudowy Dworcowej w deptak. Tyle że roboty na Dworcowej trwają od listopada ubiegłego roku, a te na Tylnej wciąż się nie rozpoczęły. I nie wiadomo, kiedy ruszą, bo wciąż nie ma pozwolenia na budowę.

Tymczasem jak dotąd jedyną zmianą na ulicy Tylnej Mariackiej jest nowa organizacja ruchu wprowadzona, gdy zamykano Dworcową. Wówczas Tylna (wcześniej jednokierunkowa) stała się dwukierunkowa i ślepa, a miejsce do nawracania – choć ciasne – jest przy wylocie z tunelu między Wojewódzką a Mariacką. Taka organizacja ruchu zostanie tu utrzymana również po zakończeniu przebudowy Dworcowej, bo Tylna ma być zapleczem parkingowym dla nowego deptaka.

Dodajmy, że przebudowa Dworcowej zakończy się - jak zapewniają przedstawiciele miasta - w trzecim kwartale tego roku. W efekcie inwestycji ulica zamieni się w zamknięty dla ruchu deptak: wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się ławki i nowe oświetlenie, posadzone zostaną tu również 54 drzewa.

Koszt tej metamorfozy to 15,58 ml zł. Wykonawcą prac jest Silesia Invest z Gliwic, a projekt to dzieło pracowni AIR Jurkowscy Architekci (tej samej, która projektowała Mariacką). Prace obejmują odcinek Dworcowej wzdłuż kompleksu Starego Dworca i to właśnie na tym fragmencie ulica zostanie zamknięta dla ruchu. W planach są miejsca postojowe, ale tylko od strony ulicy św. Jana - będzie tu niewielki parking na 30 samochodów.

Dworcowa to nie pierwsza ulica przebudowywana w deptak w centrum Katowic. W poprzednich latach podobne prace przeprowadzono na Mariackiej, Bankowej oraz 3 Maja. Wszystkie te ulice były wcześniej przejezdne, a po zakończeniu prac zostały wyłączone z ruchu (na 3 Maja wyłączenie jest częściowe, bo ulicą kursuje tramwaj).