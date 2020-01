City Trail Katowice 2020. Aż 500 biegaczy rywalizowało w lesie na Giszowcu. Zobaczcie zdjęcia i wyniki

To był pierwszy bieg City Trail w Katowiach w tym roku. Impreza cieszy się uznaniem biegaczy i ma swoich stałych uczestników. Na starcie stanęło kilkuset zawodniczek i zawodników.

Rywalizacja toczyła się na ośnieżonych leśnych ścieżkach w Katowicach Giszowcu. Temperatura była jednak dodatnia, a pogoda przebijające się od czasu do czasu promienie słońca zachęcały do aktywności fizycznej.

Jako pierwsi na trasę City Trail Katowice wyruszyli najmłodsi biegacze w wieku do 7 lat rywalizujący na dystansie 300 m. Dzieci w wieku 8-9 lat mieli do pokonania 600 m. Zawodnicy City Trail Junior w wieku 10-12 lat ścigali się na 1-km trasie, a biegacze w wieku 13-15 lat mieli do pokonania 2-km dystans.