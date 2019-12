Ciężarówka pełna czekolady, słodkości i atrakcji już w ten weekend w Ustroniu! [SPRAWDŹ]

Magiczny, mobilny świat marki Wawel zaprasza do Ustronia

Wawel Truck to nie tylko mobilna strefa słodkości, ale przede wszystkim miejsce pełne interaktywnych gier i aplikacji, które zapraszają do magicznego świata marki. Wszystkie atrakcje będzie można odkryć już w najbliższy weekend 21 i 22 grudnia w Ustroniu. Przyjdź

i sprawdź, jakie atrakcje, oprócz słodyczy, czekają w środku i w strefie zabaw przed ciężarówką!

Słodki Wawel Truck - Tu każdy czuje się dobrze

Ekipa marki Wawel zadbała o to, by odwiedziny Wawel Trucka były absolutnie niezapomnianą przygodą. We wnętrzu ciężarówki atrakcji nie brakuje. Towarzyszami podróży są zabawne M!chałki i psotne żelkowe Smoki. Każdy może spróbować swoich sił w animowanych grach zręcznościowych, zrobić dobry uczynek, poznać tajniki produkcji czekolady oraz dowiedzieć się więcej o dobrych składnikach w słodyczach marki Wawel. Całość zabawy w Wawel Trucku wieńczy wejście do magicznej strefy Wolności Wyboru, w której można skomponować

– i oczywiście zabrać ze sobą – miks swoich ulubionych słodyczy.