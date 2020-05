Chorzowska w Katowicach. To tu powstaje najwięcej nowych biurowców w Katowicach

Chorzowska. Reprezentacyjna i wielkomiejska, jedna z najważniejszych arterii miasta. Przed laty była wizytówką nowoczesnych Katowic. Z biegiem lat nie straciła swojego statusu. Wręcz przeciwnie, to tu powstaje najwięcej nowych biurowców w Katowicach

Chorzowska to takie katowickie City. Już kilkanaście lat temu to właśnie ta ulica, reprezentacyjna i wielkomiejska, była wizytówką nowoczesnych Katowic Inwestycyjny boom w Katowicach trwa od kilku lat. Dzieje się na rynku mieszkaniowym, hotelowym oraz biurowym. Biurowce są albo w budowie, albo w planach, a najwięcej tych inwestycji realizowanych jest przy Chorzowskiej i w jej najbliższej okolicy. Chorzowska to takie katowickie City. Już kilkanaście lat temu to właśnie ta ulica - stanowiąca przedłużenie Drogowej Trasy Średnicowej - reprezentacyjna i wielkomiejska, była wizytówką nowoczesnych Katowic. Impulsem do zmian stała się jej przebudowa przeprowadzona dwie dekady temu, ale też budowa pod katowickim rondem tunelu. To tu zaczęły powstawać okazałe biurowce, jak „Chorzowska 50” (2001 rok, 13 kondygnacji i 68 metrów wysokości), Katowice Business Point (14 kondygnacji i 40 metrów wysokości) i Nowe KCB ukończone i otwarte w 2013 roku (wcześniej przez lata straszył szkielet niedokończonego KCB), ale też największe centrum handlowe na Śląsku – Silesia City Center.

Swojego statusu Chorzowska nie traci. Wręcz przeciwnie: wciąż budują się tu nowe biurowce. Najmłodsze są „tiramisu” obok kościoła w Dębie, czyli cztery wieżowce z kompleksu Silesia Business Park, wybudowane przez Skanską, a zaprojektowane przez bytomską pracownię Mdusa Group. W realizacji są też kolejne projekty. Przy Chorzowskiej trwa budowa kilku biurowców, kolejne powstają w jej sąsiedztwie Naprzeciw SBP, u zbiegu Chorzowskiej i Baildona, rośnie pierwszy biurowiec Silesia for Business. Inwestorem jest firma deweloperska TriGranit – ta sama, która przed laty wybudowała SCC i Dębowe Tarasy. Już w trakcie budowy SCC inwestor zapowiadał, że na kompleks złożą się, oprócz galerii i osiedla, również dwa biurowce. Wówczas planowano, że powstaną pod nazwą Silesia Towers i będą miały 147 i 60 metrów wysokości. Ostatecznie biurowce będą trzy, za to niższe. Pierwszy, aktualnie budowany, będzie miał 26 tys. m kw. najmu, ponad 60 metrów wysokości, 15 kondygnacji naziemnych i trzy podziemne, na których zaplanowano 440 miejsc postojowych. Fasada budynku ma nawiązywać do historycznej, ceglanej zabudowy sąsiedniego Dębu. Biurowiec ma zostać ukończony w czwartym kwartale 2021. W kolejnej fazie projektu powstaną dwa kolejne, niższe budynki, w których łącznie będzie 30 tys. m kw. Start tego etapu inwestycji zależy jednak od powodzenia komercjalizacji pierwszego biurowca.

Za S4B, u zbiegu ulic Baildona i Węglowej, realizowany jest zdecydowanie bardziej kameralny projekt Carbon Office. To inwestycja katowickiego Opala. Budynek będzie miał 7 kondygnacji, parking podziemny i prawie 8,5 tys. m kw. Kolejny biurowiec wyrasta po drugiej stronie SCC, przy ulicy Ściegiennego. To z kolei 3QUBES z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. Będzie wysoki na 21,5 metra i pomieści 1773,25 m kw. powierzchni użytkowej. Finał ten inwestycji planowany jest jeszcze w tym roku. To wciąż nie koniec. Na działce u zbiegu ulicy Chorzowskiej i Grundmanna mamy Face2Face Business Campus. Niższy, 7-piętrowy biurowiec został ukończony w ubiegłym roku i oficjalnie otwarty. Wyższy, 14-piętrowy (łącznie w obu będzie ponad 46 tys. mkw.) jest w budowie i ma być gotowy pod koniec tego roku. Inwestorem jest Echo Investment, kielecka firma, która postawiła już w stolicy aglomeracji śląskiej biurowce przy ulicy Francuskiej (A4 Business Park), centrum handlowe - Libero przy Kościuszki, a planuje kolejny biurowiec na terenie dworca PKS przy ulicy Skargi.

Trzy wieże GPO w cieniu dwóch wież Stalexportu Po drugiej stronie ulicy Grundmanna doskonale widać dwie wieże Stalexportu, czyli jedne z najstarszych i najwyższych katowickich biurowców (oddane w 1982 roku). W ich cieniu mamy dwie ważne inwestycje. Tuż obok rozpoczęła się budowa Global Office Park - trzech 25-kondygnacyjnych wieżowców, wyrastających ze wspólnego 5-kondygnacyjnego cokołu (to projekt firmy Cavatina Holding). Dwie wieże będą biurowe (ok. 60 tys. mkw.), trzecia to apartamentowiec z 670 mieszkaniami. Wszystkie będą miały po 100 metrów wysokości. W części wspólnej zaplanowano gastronomię, usługi i parkingi. Tuż obok, w ramach tego kompleksu, powstaje jeszcze wolnostojący 5-kondygnacyjny biurowiec.

Nieco dalej, przy ulicy Sokolskiej (między biurowcem ING a Śląskimi Zakładami Technicznymi) rośnie Sokolska 30 Towers. To dwa 17-piętrowe wieżowce mieszkalne połączone wspólnym, 3-kondygnacyjnym cokołem. Budowa rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, a jej finał zapowiadany jest na drugi kwartał 2021 roku. W obu wieżach będzie 280 mieszkań.

Najbardziej spektakularna inwestycja realizowana jest przy Rondzie Zbliżając się do katowickiego Ronda im. gen. Jerzego Ziętka mamy jeszcze najbardziej spektakularną inwestycję biurową w regionie - .KTW II. Biurowiec ma osiągnąć 133 metry wysokości i będzie najwyższym budynkiem Katowic i regionu (o osiem metrów przewyższy obecnie „najwyższego” Altusa). .KTW II będzie bliźniaczo podobny do o połowę niższej wieży .KTW I otwartej w 2018 roku. Oba biurowce mają wspólne fundamenty i garaż podziemny, oba też składają się z segmentów przesuniętych względem siebie. Niższy biurowiec ma dwa takie segmenty, wyższy będzie miał trzy. Pierwszy, 14-kondygnacyjny, otwarto w połowie 2018 roku. Finał budowy wyższego zaplanowano na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. .KTW to inwestycja TDJ Estate. Ta sama firma buduje po sąsiedzku - w Strefie Kultury - osiedle mieszkaniowe Pierwsza Dzielnica, ale też osiedla Franciszkańskie w Ligocie oraz Bardowskiego 1 na osiedlu Witosa.