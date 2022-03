Chorzowską tylko jednym pasem. Utrudnienia w ruchu mają potrwać do połowy kwietnia

Prace są prowadzone już od wczesnych godzin porannych. Remont ma obejmować obszar od wejścia głównego do Parku Śląskiego, do granicy z Chorzowem. Jego koszt to ponad 2 mln 200 tys. zł.

Kierowcy wjeżdżający do Katowic od strony Chorzowa mogą poruszać się tylko jednym pasem. Obecnie prace prowadzone są od skrzyżowania do połączenia z ul. Ułańską, ale drogowców widać już także w rejonie ul. Chrobrego.

Ul. Chorzowska od lat wymagała remontu. Prowadzone obecnie prace polegają przede wszystkim na frezowaniu i wymianie warstwy asfaltu w miejscach najbardziej zniszczonych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się dokładnie za 25 dni.