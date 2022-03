Chodził po domach i mówił seniorom, że wygrali sztućce. Gdy spuszczali go z oka, kradł pieniądze i biżuterię. Policja szuka pokrzywdzonych

Mieszkaniec Bytomia okradał seniorów w całej Polsce

Policjanci z katowickiej komendy zatrzymali 48-latka podejrzanego o liczne kradzieże. Mężczyzna, pod pretekstem wręczenia wygranych sztućców, wchodził do mieszkania starszych osób, a następnie informował je, że aby otrzymać nagrodę, należy pokryć koszt walizki, w którą zapakowane są sztućce. Wyceniał je na kwotę od 300 do 400 złotych.

Kiedy starsze osoby na chwilę spuszczały go oka, ten okradał mieszkanie z gotówki, biżuterii i telefonów komórkowych. Mieszkaniec Bytomia działał nie tylko na Śląsku, ale też w całej Polsce. Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie czynności kryminalni zabezpieczyli 14 telefonów komórkowych i walizki ze sztućcami. Podejrzanemu przedstawiono pięć zarzutów kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Każdy, kto został okradziony w podobny sposób, powinien zgłosić się do katowickiej komendy pod numer telefonu 47 85 125 55, 47 851 26 20 lub pod adresem e-mail: [email protected]