Chciał wysadzić budynek w Katowicach! Ewakuowano sąsiednie kamienice

Piątkowy wieczór w katowickiej dzielnicy Zawodzie nie należał do spokojnych. Krewki 37-latek wszczął rodzinną awanturę i zabarykadował się w mieszkaniu. Zagroził wysadzeniem się w powietrze przy pomocy butli z gazem. Jeszcze przed przyjazdem służ, rodzina desperata zdołała wybiec z mieszkania.

Antyterroryści w akcji

Tymczasem trwały próby nakłonienia mężczyzny do poddania się. W pewnym momencie dowódca akcji podjął decyzję o wprowadzeniu do działań policjantów z katowickiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji, którzy weszli przez okno na piętrze do budynku i obezwładnili mężczyznę.