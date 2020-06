Chamska hołota pokazała prawdziwe oblicze Kaczyńskiego? A co na to internety? Zobacz MEMY

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

Do niecodziennej dyskusji doszło w Sejmie, w trakcie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazwał posłów opozycji "chamską hołotą".

Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nie było! - miał według posłów opozycji powiedzieć prezes Jarosław Kaczyński. Do zdarzenia doszło w czasie przemówienia Barbary Nowackiej. Wówczas zabrał głos przewodniczący PO, Borys Budka, który zwrócił się do rozmawiających ze sobą polityków PiSu: Jarosława Kaczyńskiego,

Piotra Glińskiego,

Jadwigi Emilewicz. Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie. - powiedział Budka. Kaczyński w mocnych słowach odniósł się do zwrócenia uwagi w jego stronę, co rozgrzało internet.

"Męskie słowa", czy przekroczenie granic? Jarosława Kaczyńskiego próbował bronić później premier Mateusz Morawiecki. Uważam, że czasami powinny paść męskie słowa dla opamiętania się drugiej strony. - mówił Morawiecki na antenie RMF FM. Z kolei wybitny językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk na antenie TVN stwierdził, że Kaczyński objawił się jako osoba nadto nerwowa i agresywna. Ponadto zachowanie Jarosława Kaczyńskiego i Piotra Glińskiego, gdy stali plecami do mówiącej posłanki Nowackiej jest przejawem ignorancji i braku dobrych obyczajów.