Ceny owoców i warzyw w Katowicach na Placu Miarki [ZDJĘCIA]. Truskawki 12 zł, gruszki 9 zł...

Był głosem w Google Maps. Na pewno go słyszeliście. Został zastąpiony przez maszynę

Od rana znajomi pytają mnie, co się stało z moim głosem w Google Maps. To samo, co z robotnikami pod koniec XIX wieku. Zostałem zastąpiony przez maszynę - napisał na swoim profilu na Facebooku Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz Radia Katowice, ale także znakomity lektor, który uży...