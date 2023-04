CPK ogłosił w ostatnich dniach wariant inwestorski dla Kolei Dużych Prędkości na odcinku Katowice - Ostrawa, który będzie bardzo korzystny dla mieszkańców Śląska. Przygotowano specjalne oferty tj. 120% wartości rynkowej gruntów oraz 140% wartości budynków. Inny możliwy sposób wyceny to wartość odtworzeniowa nieruchomości, bez uwzględnienia stopnia zużycia. Wszystko pod nową inwestycję.

Centralny Port Komunikacyjny wykupi nieruchomości od mieszkańców Śląska za bardzo korzystne kwoty. Nawet do 140% wartości

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił w ostatnich dniach wariant inwestorski dla Kolei Dużych Prędkości na odcinku Katowice - Ostrawa. Wielu mieszkańców kontaktowało się ze spółką, by zapytać o warunki sprzedaży swoich nieruchomości. W odpowiedzi na te apele spółka CPK poinformowała, że na przełomie 2024 i 2025 uruchomi możliwość dobrowolnej sprzedaży nieruchomości. Oznaczać to będzie wprowadzenie atrakcyjnej oferty – tj. 120% wartości rynkowej gruntów oraz 140% wartości budynków. Inny możliwy sposób wyceny to wartość odtworzeniowa nieruchomości, bez uwzględnienia stopnia zużycia.

Linia Kolejowa Katowice - Ostrawa

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spółka CPK ogłosiła wariant inwestorski dla linii Katowice - Ostrawa. Projekt zapewni m.in. włączenie do sieci kolejowej 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, czyli największego dziś miasta w Polsce bez dostępu do kolei. W regionie powstaną nowe dworce i przystanki kolejowe, np. w Mszanie, Żorach i we wspomnianym Jastrzębiu-Zdroju. Pociągi będą mogły przemieszczać się nową trasą z prędkością do 250 km/h, co radykalnie skróci czasy przejazdu między miastami. Z Katowic do Jastrzębia-Zdroju pasażerowie dojadą pociągiem przyspieszonym w 35 min. Do Katowic z Rybnika podróż koleją potrwa 25 min, a z Wodzisławia Śląskiego ok. 40 min. Z Jastrzębia-Zdroju dojedziemy do Warszawy w mniej niż 2,5 godz.

Program Dobrowolnych Nabyć - setki chętnych

Po konferencji prasowej w tej sprawie z CPK skontaktowały się setki mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na obszarze wariantu inwestorskiego. Wiadomo, że planowane jest rozpoczęcie programu na przełomie 2024 i 2025 r. Jak wynika z ustawy o CPK, nabywanie pod inwestycje towarzyszące realizowane jest po uzyskaniu decyzji środowiskowej i po przyjęciu planu rezerwacji. Jest to rozwiązanie, jakiego do tej pory w Polsce nie było. Obowiązujące do października 2022 roku przepisy nie przewidywały możliwości nabywania nieruchomości w trybie dobrowolnym na potrzeby budowy linii kolejowych. Jedyną ścieżką był proces wywłaszczeń.

Jakie będą założenia kolejowego PDN?

Po pierwsze cena nieruchomości (dotyczy nieruchomości zabudowanych) może być ustalona jako równowartość wartości odtworzeniowej bez uwzględnienia stopnia zużycia.

– To znaczy, że za przykładowy stumetrowy dom z lat 50. właściciel/użytkownik wieczysty dostanie tyle, co za nowy dom o tej samej wielkości. To bardzo korzystne warunki dla sprzedającego nieruchomości, o czym świadczy duże zainteresowanie PDN na terenie lotniska – tłumaczy rzecznik CPK Konrad Majszyk.

Druga opcja to sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem bonusów, czyli powiększenie wartości rynkowej określonej w wycenie: do 120 proc. w przypadku ziemi i 140 proc. dla budynków i nasadzeń. Innymi słowy, za dom o wartości rynkowej 1 mln zł spółka zapłaci właścicielowi 1,4 mln zł. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla właścicieli nowszych domów. Fakt sprzedaży nieruchomości w ramach PDN nie oznacza, że mieszkańcy będą musieli w krótkim czasie opuścić swoje domy. Skorzystanie z PDN gwarantuje, że właściciele, poza atrakcyjnymi kwotami nabycia, uzyskują także dodatkowy czas na zmianę miejsca zamieszkania i prowadzonej działalności. Informacja o terminie wydania nieruchomości będzie ustalona w oparciu o harmonogram prac budowlanych, a mieszkańcy otrzymają tę informację z odpowiednim wyprzedzeniem. Linia Katowice-Ostrawa to projekt wspierany i dofinansowywany przez UE. Kolej uznawana jest za najbardziej ekologiczną formę zbiorowego transportu. Podczas planowania inwestor ominął miażdżącą większość cennych przyrodniczo terenów, a dodatkowo Górnośląski Okręg Przemysłowy stanie się ważnym węzłem transportowym Europy Środkowej.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!