Centralny Klub Pacjenta w Katowicach – wykłady ekspertów, bezpłatne badania i spotkanie z gwiazdami.

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” została powołana przez Grupę American Heart of Poland z myślą o edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. Kluby Pacjenta stanowią flagowy projekt Fundacji - odbywają się one cyklicznie w całej Polsce, w szczególności poza ośrodkami wielkomiejskimi. Wszystkie spotkania Klubu Pacjenta objęte są patronatem Ministra Zdrowia. Dotychczas spotkaliśmy się w Klubach Pacjenta ponad 30 razy, gromadząc ponad 3000 uczestników. Wrześniowe spotkanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie ukoronowaniem dotychczasowej działalności Fundacji – wydarzeniem na skalę krajową.

Centralny Klub Pacjenta w Katowicach stanowi wyjątkowe spotkanie w całym cyklu. Oprócz cennej dawki wiedzy proponujemy również spotkania ze specjalnymi gośćmi oraz szeroki pakiet bezpłatnych badań. Wszystko po to, aby podnosić świadomość społeczną w zakresie profilaktyki i propagować wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Do udziału zapraszamy uczestników z całego kraju – mówi Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji „Z sercem do Pacjenta”.