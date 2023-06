Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW

W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

Przez Śląskie przechodzą burze - sporo interwencji straży pożarnej!

W woj. śląskim od rana do godz. 9.30 strażacy interweniowali 70 razy! Głównie wyjazdy związane były z powalonymi drzewami i zalanymi posesjami czy podtopionymi drogami. Do najgroźniejszej sytuacji doszło w Gierałtowicach w pow. gliwickim - piorun uderzył tam w budynek dróżnika kolejowego, przebywający w środku mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Jak informują internauci, w kilku miasta doszło do gradobicia - m.in. w Tarnowskich Górach i Siemianowicach Śląskich. Zobacz zdjęcia burzy wykonane przez internautów:

Ostrzeżenie "Burze z gradem, stopień: 2" - dotyczy całego woj. śląskiego [22.06.2023]!

Stopień zagrożenia 2 - co oznacza?

Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Dziś, w piątek 23 czerwca dla CAŁEGO woj. śląskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 8:00 do 18:00!

Komunikat meteorologiczny: Burze z gradem

Przebieg: Burze w postaci bardzo aktywnej liniowej struktury przemieszczają się na wschód i północny wschód. Obecnie linia najaktywniejszych burz zaznacza się od okolic Łaska przez Bełchatów, Częstochowę, Rudę Śląską po Cieszyn. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, 15-35 mm/h, oraz grad. Możliwe porywy wiatru do 70 mm/h. W miarę przemieszczania się na wschód aktywność burz będzie wzrastać. Burzom będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, miejscami do około 50 mm/h, lokalnie duży grad oraz porywy wiatru do około 90 km/h. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk nawałnicowych.

Co robić, a czego nie robić w czasie burzy? Prawdy i mity o burzy Na otwartej przestrzeni najlepiej położyć się na ziemi.

FAŁSZ. Uderzenie pioruna wytwarza na ziemi pole centralne. A jeśli ziemia jest mokra, a tak jest na ogół podczas burzy, to przeniesie ona ładunek elektryczny na leżącego człowieka, nawet jeśli piorun uderzył kilkanaście metrów dalej. Śmierć pewna.

Jedyne, co warto zrobić, to kucnąć, trzymając stopy jak najbliżej siebie.

Najlepiej jednak rozejrzeć się za rowem, wąwozem, doliną i schronić się właśnie tam. Jednym słowem - poszukać obniżenia terenu. Koniecznie unikać wzniesień, pagórków i wszelkich wypukłości na otwartej przestrzeni.

Nie stawać pod drzewem.

PRAWDA. Unikać nie tylko drzew, ale wszelkich najwyższych obiektów w okolicy. Jeśli w pobliżu znajdują się tylko pojedyncze drzewa, koniecznie schylić się i oddalić na odległość dwukrotnie większą niż wysokość drzew. Drzewa rzeczywiście przyciągają pioruny. Co gorsza, niektóre z nich, np. lipy, bardzo łatwo przewodzą elektryczność

Pozbyć się metalowych elementów na sobie.

PRAWDA. Nawet metalowa sprzączka od spodni może być przyczyną tzw. wyładowania wstęgowego, które jeśli zetknie się z wyładowaniem z chmury, spowoduje wyładowanie główne, co potocznie nazywamy piorunem lub grzmotem.

Niebezpieczne są także wędki, kij golfowy, narzędzia rolnicze, ba, nawet parasol z metalowymi elementami.

Mieć na sobie suche ubranie.

FAŁSZ. Suche ubranie sprawia, że człowiek staje się jakby opornikiem i po uderzeniu pioruna spustoszenia w ciele są większe. Mokre ubranie natomaist działa jak naturalny przewodnik. Ładunek prześliźnie się po jego powierzchni. Komórka ściągnie piorun.

Nie do końca prawda, bardziej niebezpieczne jest używanie telefonów stacjonarnych, których kable przyciągają wyładowania, ale i z komórką warto być ostrożnym.

Jeśli nie możemy schować się w budynku z piorunochronem, wskoczyć do samochodu lub autobusu.

PRAWDA. Dzięki metalowemu nadwoziu, które tworzy tzw. klatkę Faradaya, ładunki idą do ziemi, jak w przypadku piorunochronów.

Nie kosić w czasie burzy.

PRAWDA. I nie tylko nie kosić, ale wyłączyć kosiarkę już wtedy, gdy odezwą się pierwsze grzmoty. Zdarzały się przypadki porażenia osoby obsługującej takie urządzenie,gdy burza była jeszcze - zdawałoby się - w bezpiecznej odległości. W domu jesteśmy bezpieczni.

Nie do końca prawda. Tam też trzeba zachować ostrożność. Przede wszystkim trzeba się trzymać z dala od rzeczy, które przewodzą prąd. Do nich należą m.in. kaloryfery, rury metalowe, zlewy kuchenne, telefony, itp. Nie należy używać urządzeń elektrycznych podłączanych do gniazdka elektrycznego, np. suszarki do włosów, elektrycznej szczoteczki do zębów, maszynki do golenia. Jeśli piorun uderzy w dom, te urządzenia mogą przenieść ładunek elektryczny na człowieka. Źródło m.in. Gazeta Wrocławska

