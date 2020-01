Budują nowe hotele w Katowicach. Zobaczcie, jak będą wyglądać! ZDJĘCIA

W Katowicach trwa budowa kilku hoteli, kolejne są w planach

W Katowicach od kilku lat trwa boom na rynku biurowym i mieszkaniowym, w końcu drgnęło też na rynku hotelowym. Aktualnie tylko w stolicy aglomeracji budowanych jest kilka dużych i kilka mniejszych hoteli, a kolejne są w planach.

Czy to się opłaca? Owszem. Potrzeby są ogromne, a baza hotelowa w Katowicach przez wiele lat była i wciąż jest niewystarczająca. Widać to zwłaszcza przy okazji dużych kongresów, które odbywają się w mieście. W tych dniach miejsc noclegowych brakuje już nie tylko w Katowicach, ale również we wszystkich sąsiednich miastach. A pamiętacie Szczyt Klimatyczny COP 24 w grudniu 2018 roku? Wówczas wynajęły się nie tylko wszystkie pokoje w całej aglomeracji, a część gości mieszkała w hotelach w Krakowie, ale wzięcie miały też mieszkania i domy prywatne…