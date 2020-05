Budują hotel przy Młyńskiej. Pięć kondygnacji już jest. Zobaczcie, jak powstaje Mercure Katowice City Center

Budują nowy hotel w centrum Katowic

Mercure Katowice City Center powstaje w ścisłym centrum Katowic. W sąsiedztwie rynku, tuz obok Urzędu Miasta oraz gmachu Poczty. To doskonała lokalizacja, naprzeciw są jeszcze dworzec PKP oraz Galeria Katowicka, a na placu przed GK planowany jest biurowiec.

Budowa hotelu rozpoczęła się w ubiegłym roku i od kilku miesięcy nabrała tempa. Konstrukcja pięciu kondygnacji nadziemnych jest już gotowa, aktualnie wykonywany jest kolejny poziom.

Katowicki Mercure ma mieć 268 pokoi, restaurację Winestone, zaplecze konferencyjne, centrum fitness oraz parking podziemny. Będzie trzecim obiektem AccorHotels w Katowicach, zaraz po hotelach funkcjonujących pod marką Novotel i ibis Budget.

W Katowicach powstają Mercure, ale także Puro, Qubus, będzie też Moxy

To niejedyny hotel budowany w stolicy aglomeracji śląskiej. Największy będzie ten przy alei Korfantego na działce po Varietes Centrum u Michalika. To hotel Puro, który ma mieć 14 kondygnacji naziemnych, dwie podziemne, ponad 240 pokoi i zaledwie 38 miejsc parkingowych w podziemnym garażu. Do tego sky bar na przedostatniej kondygnacji i taras widokowy na szczycie budynku.