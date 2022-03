Budowa stadionu GKS Katowice. Co teraz dzieje się na terenie, gdzie powstanie nowy dom dla GieKSy? Zobacz ZDJĘCIA

Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę stadionu, hali sportowej, dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej - zgodnie z harmonogramem powinien zakończyć się z końcem sierpnia 2024 r. W ramach drugiego etapu budowy kompleksu, do istniejących już wtedy obiektów, dołączą 4 dodatkowe boiska treningowe, pole do praktyki bramkarskiej, dodatkowe drogi i miejsca parkingowe. Pierwsza faza inwestycji kosztować będzie ok. 205 mln zł, natomiast druga, szacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego - ok. 42 mln zł