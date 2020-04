Budowa prywatnego akademika Base Camp w Katowicach. Płyta fundamentowa gotowa

Katowice. To będzie wielki prywatny akademik na 733 pokoje, wszystkie jako studia z własnymi łazienkami oraz opcją kuchni. Poza tym w obiekcie będą: siłownia JustGym, pralnia, sala do gier i BaseHub, czyli przestrzeń do co-workingu. Base Camp powstaje na osiedlu Paderewskiego. W kwietniu 2020 gotowa jest płyta fundamentowa. Finał inwestycji zaplanowany jest na jesień 2021 roku.