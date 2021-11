Brutalne pobicie w Katowicach na ul. Mariackiej. Grozi im teraz 5 lat więzienia

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na początku sierpnia w centrum miasta pobili dwie osoby. Do zdarzenia doszło na ulicy Mariackiej, kiedy w kolejce do punktu gastronomicznego pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni. 33-latek został uderzony butelką w głowę, w wyniku czego doznał wielu ran ciętych, natomiast 27-latek doznał urazu nóg. Mężczyźni zaraz po zdarzeniu zbiegli z miejsca.

Pokrzywdzeni nie znali swoich oprawców. Kryminalni wiele tygodni pracowali nad sprawą, co doprowadziło ich do ustalenia tożsamości, a następnie zatrzymania podejrzanych. Mężczyźni w wieku 26 i 32 lat trafili do policyjnego aresztu, a następnie zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice Południe. Podejrzanym przedstawiono zarzut uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim. Mężczyźni przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia.