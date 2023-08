Brak prądu w Śląskiem - na LIŚCIE wiele miast i powiatów! Sprawdź czy KOMUNIKAT dotyczy ulicy, na której mieszkasz!

7.08.2023 07:00 - 14:00 Pawłowice: Wodzisławska nr 59. 7.08.2023 08:30 - 12:00 Goczałkowice-Zdrój: Polna nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, Powstańców Śląskich nr 43. 8.08.2023 08:30 - 12:00 Goczałkowice-Zdrój: Polna nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, Powstańców Śląskich nr 43. 10.08.2023 08:00 - 15:00 Studzienice: św. Jana Pawła II parzyste od nr 36 do 74 , nieparzyste od nr 31 do 67, Wilcza 4, 6. 11.08.2023 08:30 - 10:30 Mizerów: Nadrzeczna parzyste od 40 do 110, nieparzyste 51 od do 107, Mały Dwór, Borki, Mleczna, Studzionka: Rolnicza nieparzyste od 7 do 11, parzyste od 6 do 10.

