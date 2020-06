Bp Grzegorz Olszowski zakażony koronawirusem. Kuria zamknięta do odwołania

Bp Grzegorz Olszowski zakażony koronawirusem

Po tym jak u jednego z pracowników katowickiej kurii wykryto koronawirusa kwarantanną zostali objęci pracownicy Kurii, którzy mieli bezpośredni kontakt ze wspomnianą osobą. w związku z tym zakażeniem inni pracownicy również zostali przebadani na obecność SARS-CoV-2.

- W wyniku tych badań okazało się, że chorobę przechodzi bezobjawowo jeden z biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej (bp Grzegorz Olszowski). W konsekwencji sanepid nakazał zastosowanie dozoru sanitarnego także wobec osób, które miały z nim bezpośredni kontakt - poinformował 19 czerwca ks. dr Tomasz Wojtal, rzecznik Metropolity katowickiego.

Jak zapewnia kuria, sytuację nadzoruje i monitoruje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Jej decyzją kwarantanną zostali objęci także Metropolita katowicki, Biskupi pomocniczy, Arcybiskup Senior i inni.

Informacja o zakażeniu trafiła do Nuncjatury Apostolskiej

O sytuacji epidemiologicznej abp Wiktor Skworc poinformował Nuncjaturę Apostolską w Warszawie. W przesłanej do kurii odpowiedzi Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio podziękował za informacje o podjętych działaniach i przekazał życzenia „zdrowia, z nadzieją na szybkie ustabilizowanie sytuacji w katowickiej Kurii Metropolitalnej”. Kuria pozostaje nieczynna do odwołania.

- W najnowszym dokumencie z dnia 18 czerwca, który został przesłany do parafii archidiecezji katowickiej, abp Skworc zachęcił do modlitwy w intencji wszystkich chorych i zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto po raz kolejny zwrócił się z apelem „o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych” - podkreślił ks. dr Tomasz Wojtal.