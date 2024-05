Boże Ciało 2024 w Katowicach. Zobacz WIDEO i ZDJĘCIA z procesji z udziałem abpa Adriana Galbasa

Procesja Bożego Ciała przeszła przez śródmieście Katowice

Boże Ciało akcentuje obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dla katolików okazja do publicznego manifestowania swojej wiary poprzez uczestnictwo we mszy świętej oraz w procesji ulicami miast i parafii. Wierni gromadzą się wówczas wokół Najświętszego Sakramentu, oddając cześć obecnemu w nim żywemu Jezusowi. Podążają za Nim, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, gdzie następuje odczytanie oraz rozważanie Słowa Bożego, zawartego w Ewangeliach według świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.