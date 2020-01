Borys Budka w Katowicach zdradził swoje plany, jako nowy szef PO

- Chcę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, a także tym, którzy zdecydowali inaczej. Dziś jesteśmy razem i będziemy razem. Swoje działania traktuję jak działania kapitana fantastycznej drużyny - oceniał Budka. Ja stwierdził na pokładzie jest odpowiednie miejsce dla dotychczasowego szefa partii Grzegorza Schetyny. - Bardzo go cenię i liczę, że będę mógł skorzystać z jego doświadczenia - wyjaśniał.

- W przyszłym tygodniu powołamy kompetentny, dynamiczny sztab krajowy oraz sztaby regionalne i powiatowe. Będę wszędzie tam, gdzie będę potrzebny naszej kandydatce. Wierzę w jej wygraną, bo Małgorzata Kidawa - Błońska jest gwarancją odpowiedzialności,a nie kłótni, spokoju, a nie pokrzykiwania. Dzięki niej Polska odzyska należną rolę w Europie - mówił Borys Budka, nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego wybór oznacza zmianę pokoleniową w partii. Pierwszy test to wybory czterech wiceprzewodniczących partii podczas najbliższej Rady Krajowej.

Zobacz cała konferencję Borysa Budki w Katowicach

Platforma Budki ma być nowoczesna, demokratyczna, wierna wartościom oraz bliska ludziom i uśmiechnięta. Budka zamierz powołać Centrum Nowych Idei, które będzie uczestniczyć m.in. w tworzenie programu partii. - Gwarantujemy jako partia powrót do normalności. Sytuacji, w której Polska znów będzie liczyć się w Europie - wyjaśniał Budka. Jeśli chodzi o Śląsk wierzy w przeprowadzenie transformacji energetycznej tak, by była społecznie akceptowalna. Nie jest do zaakceptowania, że ludzie umierają z powodu smogu. - Liczę na samorządowców, którzy swoją codzienną pracą udowadniają jak można Polskę zmieniać na lepsze - stwierdził przewodniczący Budka.