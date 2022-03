Bojkot Auchan, Leroy-Merlin czy Decathlon w Śląskiem? Nie wycofali się z Rosji, więc klientów jak na lekarstwo? Wizerunkowo stracili dużo

W mediach społecznościowych od kilku dni krążą memy i posty wzywające do bojkotu sieci Auchan, Leroy-Merlin czy Decathlon. Sieć nie zdecydowała się zamknąć swoich sklepów w Rosji, po tym jak zrobiły to największe światowe marki. Mowa jest nawet o poszukiwaniu przez sieć nowych dostawców do swoich sklepów. Za takie przywiązanie do rosyjskiego rynku, koncerny mogą zapłacić wysoką cenę.

W sieci trwa bowiem ożywiona akcja polegająca na nawoływaniu do bojkotu firmy, które nie zdecydowały się na wycofanie z rynku kraju-agresora. Czy przynoszą skutek? We wtorkowe popołudnie odwiedziliśmy sklepy Auchan, Leroy-Merlin czy Decathlon w Katowicach. W markecie budowlanym i sportowym klientów policzyć można było na palcach jednej ręki. Nieco więcej osób doszukać się można było w markecie Auchan, ale i tam tłumów nie było. Po oczach biły natomiast rozwieszone i rozstawione co kawałek kartki zwiastujące promocje i obniżki cen. Ale i to skusiło tylko garstkę ludzi. Czy to tendencja chwilowa, czy długoterminowa, czas pokaże. Wizerunkowo sieć straciły na pewno.