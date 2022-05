Bogucice to NAJSTARSZA dzielnica Katowic! Zobacz ZDJĘCIA. Choć to zaniedbana część miasta, to nadal jest pełna uroku.

KATOWICE. Pierwsza wzmianka o Bogucicach pochodzi z XIV wieku. Choć najstarszy obecnie istniejący budynek - Dom Kowala pochodzi z XIX wieku, to i tak dzielnica ta jest bodaj jednym z najpiękniejszych na Górnym Śląsku przykładów architektury górniczej.

Górnicze osiedla

Chyba każdy mieszkaniec Katowic zna i od czasu do czasu bywa na Nikiszowcu. To osiedle górnicze powstałe w początkach XX wieku, jest sztandarowym przykładem architektury projektowanej na potrzeby górników. Jednak z biegiem lat wiele budynków zmieniło swoje funkcje, a inne przestały na Nikiszowcu istnieć. Kiedyś każde podwórko pełniło tu funkcje gospodarcze. Dziś można sobie jedynie usiłować wyobrazić, jak wiele lat temu mogło funkcjonować to osiedle i jak spełniało potrzeby górniczych rodzin. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Inaczej rzecz się ma z Bogucicami. Są starsze, może nie mają tak charakterystycznego układu urbanistycznego, jednak spacer ulicami dzielnicy mającej niestety lata świetności dawno za sobą, przyprawia o dużą dozę nostalgii i nadziei, że może jeszcze nie wszystko stracone. Potrzeba tylko sprawnego konserwatora zabytków, który spojrzy na to miejsce z należytym zainteresowaniem i spowoduje, że to co Nikiszowiec stracił, Bogucice zachowają od zapomnienia. Jest o co walczyć i trzeba gorąco wierzyć, że kolejne lata świetności jeszcze przed tą przepiękną dzielnicą.

Dom Kowala

Najstarszy obecnie istniejący budynek Bogucic. Niestety kilka lat temu strawiony przez pożar. Ze względu na nieznane miejsce przebywania właścicieli i fatalny stan historycznej kuźni włodarze dzielnicy postanowili nie ratować tej pamiątki po dawnych czasach. Budynek w najbliższym czasie ma zostać zrównany z ziemią, choć sprzeciwiają się temu mieszkańcy Bogucic, nie potrafiący wyobrazić sobie widoku ul. Markiefki bez małej kamieniczki stojącej tuż przy pięknym krzyżu, wykonanym dawno temu z piaskowca. Jaki los spotka kuźnię? Zapewne nie będzie woli by ocalić ją przed zburzeniem.

Inne ciekawe miejsca