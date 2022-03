Bogdan Wita z zespołu Carrantuohill: „Zielona Wyspa Śląsk” w NOSPR będzie w tym roku bardziej poetycka

Rozmowa z Bogdanem Witą, gitarzystą zespołu Carrantuohill

- „Zielona Wyspa Śląsk” to kampania ekologiczno-artystyczna, którą od lat - jako zespół Carrantuohill - budzicie wiosnę. Z powodu pandemii koronawirusa wiele planów trzeba było zweryfikować, także w organizacji koncertu. Jak będzie w tym roku?

- Mam wielką nadzieję, że tym razem już wiosenne budzenie będzie można istotnie uruchomić zgodnie z planem, czyli przed 21 marca. Ostatnie dwa lata były dla nas niezwykle skomplikowane pod tym względem. Dokładnie dwa lata temu, kiedy zapowiadaliśmy 12. edycję naszej kampanii - i to właśnie z tobą, w redakcji Dziennika Zachodniego- dotarła do nas na czerwonym pasku w mediach informacja o pierwszym przypadku nieznanego wirusa w Polsce. Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy mimo wszystko zapraszając czytelników DZ na koncert - z tyłu głowy już święciła się lampka z pytaniami: „Czy aby na pewno zdążymy? Czy w ciągu najbliższych dni nie zostanie ogłoszony lockdown w naszym kraju? Czy ludzie, którzy kupili już bilety zdecydują się jeszcze przyjść na koncert?”… No i stało się! Na dwa dni przed 12. edycją „Zielonej Wyspy” świat nam się zatrzymał. Prąd wyłączony. Żadnych koncertów. Kilka miesięcy totalnego paraliżu, a potem wieczne przekładanie terminów… najpierw z marca na czerwiec, potem z czerwca na wrzesień… i znowu na kolejny marzec… Ufam, że tym razem już bez przeszkód będziemy mogli 15 marca rozpocząć budzenie wiosny 2022 naszą zieloną muzyką.