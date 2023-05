Bogactwo filmowych doznań w kinach Helios

„Spider-man. Poprzez multiwersum” to pełen sensacji światowy hit, który przenosi widza w niezwykły świat równoległych rzeczywistości. Miles Morales z Brooklynu trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy spotykają innych Spider-Manów, których zadaniem jest ochrona świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

Kolejnym tytułem, który podbił serca widzów na całym świecie, a który można zobaczyć na ekranach kin Helios, jest brawurowa produkcja „Szybcy i wściekli 10”. Najnowszy film sagi rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już trzecią dekadę i ma niesłabnącą popularność. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym do tej pory przeciwnikiem.