Biurowiec obok Roździeńskiego gotowy! Otwarcie DL Center Point Katowice 7.05. W pasażu czynne są już sklepy i punkty usługowe

Nowy biurowiec DL Center Point Katowice Roździeńskiego jest gotowy. To inwestycja firmy DL Invest Group. Choć oficjalnie stoi przy ulicy Wrocławskiej w Bogucicach, najlepiej jest widoczny od strony alei Roździeńskiego - to biały biurowiec tuż przy wjeździe do centrum Katowic.

DL Center Point Katowice Roździeńskiego jest gotowy do otwarcia lokali handlowych i usługowych dla klientów. Zapewniono dla nich oświetlony, duży parking oraz zadbano o bezpieczeństwo, również epidemiologiczne. Obiekt, którego inwestorem jest DL Invest Group, został wyposażony we wszystkie instalacje oraz udogodnienia wymagane dla obiektów klasy A+.

Inwestor w bezpośrednim sąsiedztwie otworzy węzeł przesiadkowy finansowany ze środków własnych, planowane jest także otwarcie dodatkowej stacji wypożyczalni rowerów oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych. Najemcy na podziemnym parkingu będą mieć do dyspozycji stojaki na rowery, szafki oraz prysznice. Dla najemców i mieszkańców przeznaczona będzie wspólna przestrzeń relaksu na terenach zielonych. Gotowa jest siłownia pod chmurką oraz boisko do koszykówki.

DL Invest Group to firma z rodzimym kapitałem, której obecne portfolio aktywów obejmuje ok. 2.000.000 metrów kwadratowych nieruchomości. Jedną z wiodących inwestycji jest park logistyczny w Psarach, który docelowo liczyć ma prawie milion metrów kwadratowych powierzchni, co czyni go jednym z największych centrów logistycznych w Polsce.

Przyjęta strategia, zakładająca pełną własność wszystkich realizowanych projektów, a co za tym idzie, gwarancję wysokiej jakości i wartości – zaowocowała zaufaniem takich kontrahentów jak Hutchinson Poland, FM Logistic, Stokrotka czy Rossmann.