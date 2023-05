Bieg Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Katowicach! Zobacz zdjęcia z wydarzenia w Parku Śląskim

Bieg Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Parku Śląskim

Bieg Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbył się w Parku Śląskim 13 maja. Rywalizować w nim mogli zarówno mali biegacze jak i dorośli miłośnicy tej formy aktywności fizycznej. Organizatorzy przygotowali także specjalny dystans dla seniorów.

Impreza w Parku Śląskim trwała niemal przez całą sobotę. Start i meta Biegu Dni Otwartych Funduszy Europejskich znajdowała się na Polach Marsowych w Parku Śląskim. Trasa, którą pokonywali biegacze startujący w biegu głównym wiodła najpierw główną alejką spacerową, a później obrzeżami Parku Śląskiego obok ZOO, terenu MTK, Planetarium i Stadionu Śląskiego.

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili najmłodsi biegacze. Maluchy w wieku od 3 do 6 lat w Biegu Przedszkolaka miały do pokonania dystans 100 m. Po nich na trasę wyruszyły dzieci w wieku 7-13 lat, które przebiegły dwa razy dłuższy dystans. Bieg Młodzieżowy dla biegaczy w wieku 14-17 lat rozegrano na 300 m trasie.