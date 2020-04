Biedronka, Lidl i Kaufland czynne nawet do północy! W przyszłym tygodniu, przed świętami - niektóre będą czynne całą dobę

Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych - informuje Biuro Prasowe sieci Biedronka.

Naszym zobowiązaniem wobec polskich klientów jest to, by umożliwić im zakup produktów spożywczych, nawet w tych szczególnych okolicznościach. Jednocześnie jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.