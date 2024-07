Bezpłatne autobusy zawiozą fanów dobrej muzyki na OFF Festival 2024 w Katowicach. Kursy prawie przez całą dobę

Zobacz zdjęcia -kliknij TUTAJ.

OFF Festival 2024: bezpłatne połączenia przez całą dobę

Tegoroczny OFF Festival będzie odbywać się od 2 do 4 sierpnia. W te dni, niemal przez całą dobę, bo od godziny 8 rano do ok. 3:30 w nocy, kursować będą specjalne autobusy. Oznaczone one będą symbolem S1 i umożliwią zarówno bezpłatny dojazd na festiwal, jak i powrót z niego.

Jak informuje miasto trasa linii będzie przebiegać od Centrum Przesiadkowego Sądowa, przez ścisłe centrum miasta, w którym obsługiwany będzie przystanek Katowice Dworzec oraz przez Muchowiec i Osiedle Paderewskiego. Autobusy będą kursować do nocy z 4 na 5 sierpnia i będą obsługiwać m.in. przystanki Muchowiec Lotnisko Pole Namiotowe oraz Muchowiec Droga do Lotniska. Ten drugi będzie przystankiem najbliżej położonym miejsca odbywania się festiwalu.