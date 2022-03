Będzie nowa linia tramwajowa w Katowicach, wzdłuż ul. Grundmanna. Kiedy zakończą się prace?

Pierwsza taka inwestycja od 75 lat

Umowę na budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna podpisano w Chorzowie, w siedzibie Tramwajów Śląskich. Będzie to pierwszy nowy fragment sieci tramwajowej w Katowicach od 75 lat.

- To przedsięwzięcie ma bardzo ważne znaczenie komunikacyjne. Tramwaje Śląskie planowały je już od dawna. Dzięki inwestycji powstanie połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód. Celem jest poprawa elastyczności ruchu tramwajowego, która pozwoli m.in. na ominięcie odcinka zablokowanego w skutek kolizji, awarii czy innych niecodziennych wydarzeń - tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Ostatnia budowana od podstaw linia tramwajowa w Katowicach to przedłużenie linii od ówczesnej zajezdni przy Parku Południowym (Kościuszki) do pętli Brynów, oddane do użytku we wrześniu 1947 r. W późniejszych latach prowadzone były różne inwestycje tramwajowe, w tym dobudowa drugiego toru na odcinkach jednotorowych (np. do Szopienic czy Koszutki), zmiana położenia torowiska, np. wzdłuż ul. Chorzowskiej czy Gliwickiej za Bracką, czy budowa zajezdni w Zawodziu. To jednak dość odległa przeszłość.