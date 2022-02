Będą utrudnienia na węźle Giszowiec. Od 15 lutego część skrzyżowania zostanie zamknięta. Zmiany mają obowiązywać do połowy kwietnia

Prace mają potrwać do połowy kwietnia

We wtorek 15 lutego, o godzinie 10:00 zamknięty zostanie jeden z pasów, prowadzących ruch ulicą Karolinki na zjazd w kierunku Tychów. To oznacza, że kierowcy samochodów osobowych będą mieć do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jazdy, natomiast z uwagi na zawężenie – kierowcy samochodów ciężarowych będą korzystać z objazdu.

Ruch samochodów ciężarowych poprowadzony będzie objazdem w ul. 73 Pułku Piechoty do tymczasowego ronda, z którego będzie wyjazd w kierunku Tychów.

- Temperatury dodatnie pozwalają nam realizować więcej prac, dlatego najbliższe tygodnie to kontynuacja działań związanych z przejściem dla pieszych, ale i intensyfikacja prac drogowych – mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI, generalnego wykonawcy robót.

MZUiM Katowice już w sobotę 12 lutego rozpocznie prace na alei Murckowskiej (DK86) na odcinku pod wiaduktem wzdłuż ul. 1 Maja w kierunku do Tychów. W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie zawężenie jezdni. Kierowcy jadący od Sosnowca do Tychów pod wiaduktem będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu.