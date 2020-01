Baza Kolei Śląskich - tak wygląda od środka. Zobacz ZDJĘCIA z dnia otwartego.

- Z jednej strony nas to zaskoczyło, ale widząc to, jak przebiegała rejestracja, nie mogliśmy postąpić inaczej - mówił prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki.

Na uczestników zwiedzania bazy Kolei Śląskich czekał na katowickim dworcu Złoty Pociąg, który zabierał gości na bocznicę przy ul. Raciborskiej. Tam można było zobaczyć, jak wygląda na co dzień praca kolejarzy, zajrzeć pod pociąg, do kabiny maszynisty, a także przyjrzeć się z bliska - wymontowanym oczywiście ze składu - pantografowi i zestawom kołowym. Kolejarze pokazywali też, jak pociąg jest przygotowywany do drogi. Nie zabrakło oczywiście młotka rewidenckiego, którym rewident uderza w koła składu, aby sprawdzić, czy nie doszło do ich uszkodzenia.